Японські учені виростили новий зуб на місці вирваного

Група японських учених з токійського Університету природних наук і компанії "Оцука хорудингусу" /Otsuka Holdings Co./ змогла виростити у миші повноцінний зуб на місці вирваного. Успіх експерименту відкриває нові можливості у галузі репродуктивної медицини, оскільки технологія застосовна і до людини, повідомляють сьогодні майже всі токійські газети.

Дослідники на чолі з професором Такасі Цудзі для досліду використовували мишеня. Із зародка одного з його зубів було узято 40-50 тис. клітин, які потім вирощували в желеподібному колагені.

В результаті був одержаний зародок зуба розміром близько півміліметра. Він був пересаджений дорослій миші на місце вирваного різця і вже через 37 днів пробився через ясна. Через 50 днів зуб досяг своєї звичайної величини. Учені виявили появу в нім нерва і кровоносних судин. При механічній дії на зуб миша відчуває біль, що також підтверджує його повну відповідність натуральному.

За оцінкою експертів, практичне використання технології стане можливим не раніше, ніж через п`ять років.

ami-tass.ru