Підтяжка обличчя - панацея від мігрені?

Чи зможе підтяжка обличчя покласти край головним болям? Одночасова хірургічна операція дає надію мільйонам!

За статистикою, мігрень періодично з`являється у однієї з восьми людей. Від цієї напасті страждають не тільки люди, але через їх недієздатність страждають держави в цілому, адже завдається величезного збитку економіці.

Сучасні ліки мають побічні ефекти, не завжди діють, не всім підходять. А підтяжка шкіри лоба приводить до полегшення головного болю в 90% випадків, за твердженням хірургів. При підтяжці значно менше побічних ефектів, ніж при ухваленні пігулок.

Бахман Гуюрон, відомий у всьому світі пластичний хірург, що першим зробив сенсаційне відкриття в цьому напрямі, говорить: “У багатьох пацієнтів, яким я робив підтяжку, більше немає симптомів мігрені протягом п`яти років! І всі вони зізналися мені, що їх життя змінилося до кращого.”

Доктор Гуюрон, директор Американської Асоціації пластичних хірургів, опублікував більше 150 статей в медичних журналах про те, що підтяжку лоба можна використовувати з лікувальною метою. Він виявив, що хірургічна дія на м`язи лоба (лат. corrugator supercilii) приводить до припинення мігрені у тих, хто страждав ці захворюванням раніше.

Доктор вважає, що мігрень в основному заподіюють нерви обличчя, шиї або шкіри голови, які подразнюють дуже натягнуті м`язи, при видаленні або розслабленні яких знижується напруга, тому і минає головний біль.

Дослідження в цьому напрямі продовжуватимуться, поки лікарі не будуть впевнені в доцільності подібної пластичної операції.

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