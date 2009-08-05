Від браку сонця мозок гірше працює

У останній літній місяць варто частіше гуляти в сонячну погоду – учені встановили, що відсутність сонячного світла приводить до скорочення когнітивних функцій мозку.

Дослідники Університету Алабами використовували погодні дані супутників НАСА для вимірювання дії сонячних променів на території різних країн, а потім проаналізували стан здоров`я більш як 14 тис. осіб. Виявилось, що брак сонячного світла безпосередньо асоціювався з ймовірністю пізнавальних порушень і розвитком депресії. Це співвідношення залишалося значущим навіть після коректування результатів з урахуванням сезонів.

Американські психотерапевти вважають, що фізіологічні механізми, які сприяють сезонній депресії і емоційним розладам, також можуть бути залучені в спостережуваний ефект. Когнітивні функції оцінювалися шляхом вимірювання навиків короткострокової пам`яті і тимчасової орієнтації. Як і регулюючі гормони серотонін і мелатонін, ультрафіолет теж впливає на кровообіг головного мозку і таким чином безпосередньо позначається на його роботі, пояснюють неврологи.

За їх словами, прояснення ролі навколишнього середовища і впливу погодних умов на мозкові функції може привести не тільки до глибшого розуміння психо-неврологічних хвороб, але і дозволить розробити терапію для поліпшення повсякденної розумової роботи.

e1.ru