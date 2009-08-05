Москва: алкоголіків і наркоманів лікуватимуть примусово

Влада Москви зробить примусовим лікування хворих наркоманією і алкоголізмом, повідомляє РІА Новини. Розробити правові основи для цього депутати Мосміськдуми планують в рамках цільової програми вдосконалення наркологічної допомоги і протидії наркоманії в місті.

Згідно програми, для осіб, що скоїли нетяжкі злочини, влада розгляне можливість заміни кримінального переслідування на примусове лікування. За словами начальника московського Управління Федеральної служби по контролю за оборотом наркотиків (ФСКН РФ) Вячеслава Давидова, представники служби підтримують введення примусового лікування.

Концепція вдосконалення наркологічної допомоги також передбачає організацію обов`язкових профілактичних і лікувальних курсів для осіб, що зробили адміністративні правопорушення, наприклад, водіїв, затриманих в стані сп`яніння.

Давидов також заявив, що тести на вживання наркотиків повинні стати невід`ємною частиною диспансеризації в столичних учбових закладах. "Це потрібно щонайшвидше узаконити", - сказав глава Управління ФСКН по Москві.

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