На «Донбас Арені» працюватимуть 24 пункти першої меддопомоги

У Донецьку на новому стадіоні «Донбас Арена» після введення об`єкту в дію одночасно працюватимуть 24 пункти першої медичної допомоги.

Як повідомили в Медіацентрі арени, відповідно до стандартів УЄФА, на п`ятизірковому стадіоні передбачена наявність медичного персоналу на кожну із зон сегрегації (сектори, обмежені пластиковими перегородками). На арені таких зон 19, а пунктів першої допомоги 18, проте, враховуючи довжину й важкодоступність деяких секторів, додатково будуть задіяні ще 6 мобільних груп. Таким чином, на стадіоні після його відкриття одночасно працюватимуть 24 пункти першої медичної допомоги, у складі яких - 20 лікарів і 21 медсестра.

У Медіацентрі акцентували, що персонал медпунктів - досвідчені лікарі-травматологи, реаніматологи, кардіореаніматологи (зокрема кандидати наук), медичні сестри, які мають стаж роботи у відділеннях інтенсивної терапії.

У Медіацентрі арени також повідомили, що наразі на стадіоні вже функціонує щоденний медичний пункт, який оснащено всім необхідним для надання першої допомоги: апаратом для зняття електрокардіограми, дефібрилятором, що використовується при зупинці серця або фібриляції шлуночків. Медпункт також має в своєму розпорядженні спеціальний набір для інтубації трахеї й апарат штучної вентиляції легенів. Приміщення медпункту просторе, в ньому встановлено чотири кушетки й універсальний стіл-каталку, а також інвалідне крісло й освітлювач.

Зараз унікальний медпункт працює з 9.00 до 18.00 сім днів на тиждень, а після відкриття стадіону медперсонал перейде на цілодобовий режим роботи, зазначили в Медіацентрі арени.