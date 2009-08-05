Київ: парами невідомої речовини отруїлися 6 осіб

У Головне управління МНС України в м. Києві надійшло повідомлення про отруєння людей невідомою речовиною за адресою: вул. Бориспільська, 9 у Дарницькому районі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, на місці події встановлено, що 3 серпня 2009 року при вдиханні парів невідомої речовини в офісних приміщеннях сталося отруєння працівників ТОВ торговий дім «Наталка». Офісні приміщення розташовані на 2 поверсі двоповерхової будівлі, які належать ВАТ «Каскад».

Відділенням хімічної розвідки спеціалізованого аварійно-рятувального загону ГУ МНС України в м. Києві було проведено обстеження приміщень корпусу. На момент перевірки в повітрі утримувався різкий специфічний запах.

Бригадами швидкої медичної допомоги на місці було обстежено 15 чоловік, із них з попереднім діагнозом «отруєння невідомим газом» госпіталізовано до відділення токсикології лікарні швидкої медичної допомоги 6 чоловік. Після додаткових обстежень в лікарні швидкої медичної допомоги, люди від госпіталізації відмовились та були відпущені за місцем проживання.

Інших потерпілих громадян та загрози забруднення навколишнього середовища немає.

Наразі причини випадку встановлюються. За даним фактом проводиться перевірка працівниками СЕС Дарницького району.