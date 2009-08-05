Як знизити тиск без ліків

Раціон харчування найбезпосереднішим чином позначається на нашому самопочутті, у тому числі і на кров`яному тиску. Фахівці розповіли, що скорочення вживання всього одного продукту допоможе впоратися з гіпертонією.

Медики зробили офіційну заяву: сіль підвищує тиск. Чим більше солі людина вживає в їжу, тим вищий у неї ризик розвитку гіпертонії і серцево-судинних захворювань.

Згідно даним ВООЗ, щоденна норма солі - не більш як 5 грамів, а в середньому більшість людей вживають до 10 грамів солі в день. Останні дослідження показали, що для нормалізації тиску необхідно зменшити щоденну норму солі до 1-1,5 грамів.

Фахівці відзначають, що зниження кількості споживання солі практично відразу допомагає нормалізувати тиск.

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