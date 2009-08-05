Ющенка отруїли діоксином, виготовленим у лабораторії

12:31, 05 серпня 2009
Країна
0

Найотруйніший варіант діоксину

Діоксин, яким під час виборчої кампанії 2004 року отруїли кандидата у Президенти України Віктора ЮЩЕНКА, було виготовлено в лабораторії.

Як зазначається в дослідженні, опублікованому британським медичним журналом “Lancet”, отруйна речовина була такою чистою, що не виникає сумнівів у її лабораторному походженні, передає “Німецька хвиля” з посиланням на “Асошиейтед прес”.

Зокрема, йдеться про найотруйніший варіант діоксину, що містився також у речовині “agent orange“, яку американські війська застосовували для знищення лісів під час війни у В’єтнамі.

Водночас зазначається, що підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає. Дослідження також не дає відповіді, де саме було вироблено діоксин і хто стоїть за отруєнням Президента України.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter