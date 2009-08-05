Ющенка отруїли діоксином, виготовленим у лабораторії

Діоксин, яким під час виборчої кампанії 2004 року отруїли кандидата у Президенти України Віктора ЮЩЕНКА, було виготовлено в лабораторії.

Як зазначається в дослідженні, опублікованому британським медичним журналом “Lancet”, отруйна речовина була такою чистою, що не виникає сумнівів у її лабораторному походженні, передає “Німецька хвиля” з посиланням на “Асошиейтед прес”.

Зокрема, йдеться про найотруйніший варіант діоксину, що містився також у речовині “agent orange“, яку американські війська застосовували для знищення лісів під час війни у В’єтнамі.

Водночас зазначається, що підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає. Дослідження також не дає відповіді, де саме було вироблено діоксин і хто стоїть за отруєнням Президента України.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.