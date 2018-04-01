Найточніші симптоми вагітності

Вердикт, зрозуміло, винесе лікар. Але є декілька ознак, за якими ви можете зрозуміти, що вагітні. Одного, як правило, недостатньо, але якщо ви виявили у себе всі 8 симптомів - варто задуматися.

Відсутність місячних Це, зрозуміло, та ознака, на яку ми перш за все звертаємо увагу. Якщо у вас регулярний цикл, затримка може стати серйозним приводом для неспокою.

Часто при цьому відсутність місячних супроводжується болями внизу живота, неначебто вони у вас були. З іншого боку, у багатьох жінок цикл нерегулярний. А найжахливіше, що невеликі кровотечі в дні місячних можливі і при вагітності. Отже, покладатися тільки на цю ознаку ніяк не можна.

Збільшені і чутливі груди У вас з`явилися хворобливі відчуття в грудях. Вони стала пишніші - вам тісно у вашому звичайному бюстгальтері, ореол сосків збільшився, потемнів і на ньому з`явилися маленькі пухирчики.

Це може бути ознакою того, що ви вагітні. Якщо так воно і є, купіть собі бюстгальтер відповідного розміру - груди найближчим часом не зменшаться.

Незвичайна стомлюваність Зазвичай ви діяльні і активні. Але останнім часом все змінилося - ви втомлюєтеся, ледве почавши працювати. Весь день ви як сомнамбула і лише і чекаєте можливості забратися під ковдру.

Вельми характерний стан для початку першого триместра вагітності. Поступово це мине. Просто розслабтеся і більше відпочивайте.

Нудота В середньому, одна жінка з двох страждає нападами нудоти, пов`язаними з вагітністю. Вранці, ще не вставши з ліжка, ви відчуваєте, що вас мутить.

І хоча уранішня нудота - класичний супутник вагітності, ви можете мати її не тільки вранці. Зняти неприємні симптоми можна, змінивши режим харчування. Спробуйте їсти частіше і помалу. Якщо напади нудоти серйозно докучають вам, зверніться до лікаря.

Зміна смаку Раптові напади сильного голоду або навпаки - шматок в горло не лізе? Така доля більшості жінок на першому етапі вагітності.

Ви напевно також знаєте про те, що вагітні часто мають сильне бажання з`їсти якийсь певний продукт, до якого раніше були байдужі. А буває і інакше - приходить несподівана огида до звичної і навіть улюбленої їжі.

Чутливість до запахів Крім змін в смакових відчуттях, чекайте сюрпризів від нюху. Запах свіжого хліба вранці дратує, ваші духи вам більше не подобаються, сама думка про смажене курча на обід викликає огиду.

Саме ця гіперчутливість до запахів і викликає часті напади нудоти. Втім, можливий і інший варіант розвитку подій - раптова пристрасть до аромату жасмину або кави...

Зміни настрою Ви починаєте плакати або сміятися без всякої видимої причини? Це нормально. Раптові зміни настрою часто виникають при вагітності. Гормони роблять вас надмірно чутливою.

Всього за декілька хвилин ейфоричну радість змінить велика печаль. Заспокойтеся, це тимчасове явище. Хоча деякі жінки перебувають в такому стані майже весь той час, що виношують дитину. Що ж, хай ваш коханий запасеться терпінням...

Часті позиви до сечовипускання

Ну так, вагітні жінки частіше звичайного бігають в туалет. І навіть якщо спочатку вага дитини ще не відчувається, матка вже починає тиснути на сечовий міхур.

До «туалетних» симптомів варто також додати закрепи і здуття. Їжте більше клітковини і пийте достатньо, але не дуже багато рідини.

lady.mail.ru