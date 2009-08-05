Уперше в історії змогли запобігти розвитку епілепсії

Ученим вперше в історії вдалося запобігти розвитку епілепсії, розвиток якої був закладений на генному рівні. Правда, поки такий успіх досягнутий тільки на лабораторних мишах, але медики сподіваються в майбутньому провести аналогічні досліди і на людях, які страждають епілепсією.

За словами авторів нової методики з британського Університету міста Лідс, в багатьох випадку генна підоснова епілепсії криється в ключовому гені ATP1a3, який контролює рівні натрію і калію в клітинах мозку. Раніше дослідники лише підозрювали, що дисбаланс цих елементів викликає епілептичні напади, тепер це доведено на практиці.

"Низькі рівні калію і натрію в клітинах мозку провокують епілептичні напади. Нам вдалося виявити ген, контролюючий рівні цих елементів. Впливаючи на нього, ми змогли підняти до необхідних рівнів вміст цих елементів", - говорить автор дослідження доктор Стів Клепкот.

За словами дослідника, в більшості випадків у людей коріння такого захворювання, як епілепсія, криються саме в генних особливостях, це по-перше, а по-друге, хімічна складова гена ATP1a3 у людей і мишей ідентична на 99%, більш того навіть рівні цих елементів у мишей і людей в перерахунку на кожну клітину приблизно однакові.

Тепер ученим належить знайти відмінності, які мають людський ген ATP1a3 і клітини мозку, де регулюються рівні натрію і калію.

cybersecurity.ru