5,9 млн грн - на ліквідацію наслідків урагану у Львові

Уряд виділить Львову 5,9 млн. грн. на ліквідацію наслідків урагану 3 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду.

«Це був ураган, ураганний вітер, який зірвав і зруйнував дахи будинків, пошкоджено лінії електропередач, пошкоджено місцевий транспорт, дороги й затоплено певну кількість приміщень і будинків», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр зазначила, що наслідки ураганного вітру у Львові значно менші, ніж минулого року.

«Але водночас ми сьогодні виділимо на засіданні уряду 5,9 млн. грн. для міста Львова, щоб підтримати їх і дати можливість відновити будинки та інфраструктуру», - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, за даними МНС, з 14.15 до 16.00 3 серпня у Львові внаслідок інтенсивної зливи з поривчастим вітром до 20 м/с через недостатню пропускну спроможність зливових приймачів були підтоплені двори приватного житлового будинку, підвальне приміщення будівлі діагностичного центру й цокольне приміщення будівлі, де розташований ювелірний магазин. Поривчастий вітер зірвав шифер із дахів двох житлових будинків, поламав дерева, гілками яких було травмовано 6 людей, із яких четверо було госпіталізовано, пошкоджено легкові автомобілі, електропроводи освітлення й електротранспорту.