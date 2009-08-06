Українки з грипом А/Н1N1 перебувають у французькій лікарні
07:37, 06 серпня 2009Країна
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Протягом тижня будуть виписані
На даний час у лікарні французького міста Ізер перебувають на лікуванні з діагнозом “грип А/Н1N1” четверо українських громадян.
Про це повідомили у прес-службі МЗС з посиланням на Посольство України у Французькій Республіці.
За інформацією представників згаданої лікарні, стан хворих задовільний, ускладнень немає і протягом тижня вони будуть виписані.
Посольство України у Франції продовжує відслідковувати санітарно-епідеміологічну ситуацію в країні.
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