Українки з грипом А/Н1N1 перебувають у французькій лікарні

На даний час у лікарні французького міста Ізер перебувають на лікуванні з діагнозом “грип А/Н1N1” четверо українських громадян.

Про це повідомили у прес-службі МЗС з посиланням на Посольство України у Французькій Республіці.

За інформацією представників згаданої лікарні, стан хворих задовільний, ускладнень немає і протягом тижня вони будуть виписані.

Посольство України у Франції продовжує відслідковувати санітарно-епідеміологічну ситуацію в країні.