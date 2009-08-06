Яке м'ясо дозволять ввозити в Україну

Державний комітет ветеринарної медицини України ініціює уточнення переліку м`ясопродуктів, які дозволені до ввезення в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві керівник комітету Петро ВЕРБИЦЬКИЙ.

"Ми хочемо у ветеринарних вимогах прописати, що можна завозити в країну. Це туші, напівтуші, четвертини і блокове м`ясо", - сказав він.

П.ВЕРБИЦЬКИЙ повідомив, що комітет вже підготував відповідний наказ і направив на розгляд до Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва.

За словами П.ВЕРБИЦЬКОГО, таке уточнення необхідне, щоб унеможливити ввезення в Україну неякісної сировини.