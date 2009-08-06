Несподівана причина повноти

Американські учені зробили сенсаційне відкриття, яке може поставити хрест на стосунках мільйонів людей по всьому світу. Виявляється, повнотою можна заразитися. Такий висновок був зроблений після дослідження, в якому взяли участь п`ять тисяч підлітків.

Для того, щоб завжди залишатися струнким, необхідно не тільки займатися спортом і правильно харчуватися, але і уникати спілкування з повними людьми, які, на думку учених, можуть негативно вплинути на фігуру.

Як показало дослідження, проведене недавно американськими ученими з Гавайського університету, існує пряма залежність між вагою підлітків і вагою їх близьких друзів.

У науковій роботі, опублікованій в журналі Economics and Human Biology, використовується термін "імітаційне ожиріння", що позначає процес наслідування людини друзям, що набирають вагу, передає ВВС. По словах учених, насамперед "дружня повнота" передається через шкідливі звички, якими "заражаються" один від одного приятелі.

dni.ru