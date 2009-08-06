Чим корисна диня

1. Продовжує молодість

Вітамінів в дині більше, ніж в кавуні. А більше всього — фолієвої кислоти (вітаміну В9). Отже, майбутнім мамам диня вельми корисна. Окрім «вітаміну батьків», в «азіатові» є помірна кількість вітамінів Е, З, В2, В6, нікотинової і пантотенової кислот. У комплексі вони надають загальнозміцнюючу дію, покращують структуру шкіри, волосся і нігтів. Вітаміни С і Е мають антиоксидантну дію, тобто перешкоджають утворенню в організмі т.з. вільних радикалів — речовин, що викликають загибель клітин. Отже диня ще і продовжує молодість. Ну і не забуваємо, що вітамін С сприяє зміцненню імунітету і судин, тому диня особливо корисна тим, хто часто хворіє, і тим, у кого є схильність до появи синяків.

2. Покращує вигляд шкіри

Як і кавун, диня володіє сечогінною і жовчогінною дією, тільки слабше. Але для здорового кольору обличчя і від набряків буде, звичайно, корисна. Причому не тільки якщо приймати її усередину — відома ефективна процедура видалення пігментних плям, вугрового висипу за допомогою динних масок. Для цього наносять подрібнену м`якоть плоду тонким шаром на обличчя і через 10—15 хв. змивають, а обличчя просушують і змащують живильним кремом. Маски потрібно робити через день, курс — близько місяця.

3. Чистить кишечник

У дині багато пектинів — харчових волокон, які мають властивість вичищати з найзатишніших куточків кишечника застійні шлаки. Тому диня корисна тим, хто любить посидіти за столом, а також тим, хто страждає закрепами.

4. Підвищує настрій

У м`якоті баштанної цариці дині є речовини, що допомагають виробленню серотоніна, — «гормону щастя», тому вона корисна тим, у кого часто буває поганий настрій.

НА ЗАМІТКУ

Перша ознака динної стиглості — той же, що і у кавуна: глухий звук при поплескуванні. Друга ознака — кірка. У стиглої дині вона повинна бути м`якою (якщо нажимати на неї з протилежного боку від стебла).

Пам`ятайте про запах: стигла диня має чудовий аромат.

У дині міститься багато важких сахаров, тому нею не варто захоплюватися діабетикам і людям з надмірною масою тіла.

Дмитро Гуцало

segodnya.ua