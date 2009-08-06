Угорщина: українці шахраювали зі стовбуровими клітинами

Поліція Угорщини заарештувала декілька чоловік, підозрюваних в незаконному використанні стовбурових клітин, повідомляє New Scientist. Підозрювані відкрили підпільну клініку, де надавали послуги з лікування за допомогою стовбурових клітин.

За інформацією правоохоронних органів Угорщини, пропоновані шахраями методи лікування були непідтвердженими, а клітини були одержані від абортованих ембріонів. Слідчий у даній справі Габор Буцек (Gabor Bucsek) заявив, що арешти були проведені за підозрою в незаконному використанні людських тканин.

Повідомляється, що вартість лікування у шахраїв становила близько 25 тисяч доларів США. Послугами підпільної клініки скористалися як мінімум вісім пацієнтів. За іншими даними, кількість постраждалих від дій аферистів становить близько ста осіб.

medportal.ru