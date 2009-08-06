Стероїди в БАДах небезпечні для здоров'я

Біологічно активні добавки /БАД/, збагачені стероїдами, мають серйозні несприятливі наслідки для здоров`я, повідомляють фармацевти лікарні Генрі Форда. Медики зафіксували випадки пошкодження роботи печінки і ниркової недостатності при вживанні таких БАД.

Часто такі харчові добавки застосовуються спортсменами і тими, хто займається бодібілдінгом, щоб наростити додаткову мускулатуру.

Обстеження показало, що саме біологічно активні речовини відповідали за негативні ознаки загальної стомлюваності, нудоти, зниження енергії, втрати ваги, інтенсивного свербіння і погіршення нирок. За словами клініцистів, стероїди можуть викликати пошкодження не тільки нирок, але і печінки, тому люди повинні уникати застосування різних харчових добавок з такими компонентами, доступних в роздрібному продажі.

ami-tass.ru