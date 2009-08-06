Крим: кількість відпочиваючих зменшилася через фінансову кризу

Зменшення кількості відпочиваючих у Криму цього року Міністерство курортів і туризму автономії пояснює світовою фінансовою кризою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала у Сімферополі перший заступник міністра Марина СЛЄСАРЬОВА.

Зокрема, за її словами, «основна причина недозавантаження Криму полягає у світовій кризі».

Як відзначила М.СЛЄСАРЬОВА, від кризи потерпає не лише Крим, а й його конкуренти: курорти Туреччини, Росії, Єгипту та Болгарії. За даними М.СЛЄСАРЬОВОЇ, в курортному сезоні-2009 Болгарія втратила 10% відпочиваючих, Єгипет – 10-15%, Росія – 15%, Туреччина – до 30%. «У цьому ряду Крим має досить пристойний вигляд», – сказала перший заступник міністра туризму автономії.

На даний час заповнювання кримських оздоровниць становить 86%. «Для серпня, звичайно, це замало», – відзначила чиновник.

При цьому, сказала вона, низка підприємств санаторно-курортного комплексу «заповнені стовідсотково», в окремих заповнюваність навіть перевищує 100%. «Там, де ціни було обережно підвищено або збережено на рівні минулого року, немає питань із заповнюваністю», - підкреслила М.СЛЄСАРЬОВА.

Курортний сезон-2009 триває. За офіційними даними, в січні-липні 2009-го порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість відпочиваючих в Криму скоротилася на 12,6% - до 2 млн. 701 тис. чоловік.

За сім місяців організовано в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах автономії відпочили понад 524 тис. чоловік, це на 21,9% нижче за рівень того самого періоду минулого року.