Донеччина: під час чищення каналізації загинули 3-є робітників
10:46, 06 серпня 2009Країна
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Отруєння газами
Вчора, 5 серпня, у селі Червоний партизан Ясинуватського району Донецької області, на вулиці Гагаріна, 8, під час чищення каналізаційного колодязя глибиною 3 метри загинули троє робітників ТОВ „Комунальний світ”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, робітники загинули від отруєння газами, що накопичились у каналізаційній системі.
Правоохоронними органами проводиться розслідування.
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