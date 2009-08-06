Донеччина: під час чищення каналізації загинули 3-є робітників

Вчора, 5 серпня, у селі Червоний партизан Ясинуватського району Донецької області, на вулиці Гагаріна, 8, під час чищення каналізаційного колодязя глибиною 3 метри загинули троє робітників ТОВ „Комунальний світ”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, робітники загинули від отруєння газами, що накопичились у каналізаційній системі.

Правоохоронними органами проводиться розслідування.