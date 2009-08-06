Уроки музики розвивають у дітей красиву мову

Щоб дитина успішно вивчала іноземні мови, не треба примушувати її зубрити граматику. Треба віддати її в музичну школу. Уроки музики розвивають у дітей красиву і грамотну мову. До таких висновків дійшли учені з Франції і Португалії після сумісного дослідження, результати якого вразили науковий світ. Музична освіта повинна бути не додатковою, а обов`язковою, говорять когнітивні психологи.

Протягом 9 місяців учені спостерігали за тим, як уроки музики і живопису впливають на розвиток дітей. Дітей протестували неврологи, психологи і педагоги на предмет уміння читати, моторики мови, поведінкових особливостей і розвитку головного мозку.

Зв`язок музичності і мови цікавив учених давно. Після винаходу позитронно-емісійного томографа було зроблено відкриття, яке зараз вже вважається неспростовним фактом. Мозок професійних музикантів містить більше нервових клітин сірої речовини. Сканування кори головного мозку показало у більшості обстежених значно перевищені розміри лівої скроневої звивини planum temporale. А planum temporale співпадає з тими ділянками кори мозку, яка відповідає за розпізнавання, сприйняття і побудову чіткої мови - це зона Вернике і зона Брока.

Ученим ясно - мозок музикантів працює краще. Дослідникам з Університета Вандербілта (США) вдалося встановити, що у музикантів частіше, ніж у інших людей бувають задіяно обидві півкулі одночасно, і у них вони однаково активні. В цілому IQ у любителів нот вище, їх мозок швидше обробляє інформацію. Однаковий розвиток обох півкуль мозку пояснюється тим, що на музичних інструментах грають двома руками, і тому нейронні сигнали розподіляються рівномірно. Музиканти повніше використовують творчий потенціал, відпущений їм природою.

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