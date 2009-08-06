Онкохворі, що вижили, ведуть нездоровий спосіб життя

Більшість американських пацієнтів, що успішно перенесли лікування від раку тієї або іншої форми, пускаються "у всі тяжкі": ведуть нездоровий спосіб життя і не зацікавлені в дієті і фізичній діяльності. Такий висновок зробили медики Американського товариства раку, Центрального онкологічного відділу Північної Кароліни і Duke Cancer Registry, які розглянули спосіб життя онкохворих, що пережили рак.

Фахівці проаналізували раціон харчування, рівні фізичної активності, якість життя, вагу, фізичні функції і психічний стан учасників. Як правило, більшість онкохворих займалися фізичними вправами помірної інтенсивності лише 10 хвилин в тиждень, що не відповідає встановленим рекомендаціям - 150 хвилин щотижневих фізичних вправ. Крім того, лише 7% пацієнтів дотримувалися керівних принципів правильного збалансованого харчування.

Онкологи підкреслюють важливість нормальної дієти, фізичної активності і відмови від шкідливих звичок для ефективної реабілітації хворих з раніше діагностованими раковими утвореннями. Лікарі нагадують, що правильний спосіб життя допомагає уникнути нових проблем із здоров`ям, швидше видужати і удосконалити якість життя.

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