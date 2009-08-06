У моргу ...буде центр пластичної хірургії?

Депутат облради (фракція "Наша Україна"), головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко озвучила свій депутатський запит. У ньому вона вказує про недопустимість розміщення на території Волинської обласної інфекційної лікарні приватного центру, який займатиметься пластичною хірургією. За її словами на території Луцька є багато інших приміщень, де такий центр можна розмістити. Крім того, пані Янко акцентувала увагу на тому, що за роки незалежності у області зникли багато обласних диспансерів. Однак цей запит депутати не підтримали.

Коли обговорювався проект порядку денного, то лідер фракції "Наша Україна" Сергій Слабенко запропонував виключити з нього питання №7 "Про затвердження Переліку об`єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які пропонуються приватизувати у 2009 році". Адже там і містилася пропозиція про продаж приміщення на території інфекційної лікарні, що віддавна знаходить спротив з боку депутатів-"нашоукраїнців".

Проти пропозиції пана Слабенка активно запротестував голова Волинської обласної ради Анатолій Грицюк. За його словами, головний санітарний лікар Луцька та Луцького району Іван Ульчак проінформував , що "конфліктна" будівля ветха і знаходиться на відстані 150 метрів від основного корпусу інфекційної лікарні. Раніше у приміщенні, за словами пана Грицюка, були морг, гуртожиток та складські приміщення. Однак на заваді того, щоб підприємець займався пластичною хірургією, стоїть "медична мафія Луцька... 4 царька зібрались", - вважає пан Грицюк. Він наголосив, що біля інфекційної лікарні перебуває організація УТОС та училище культури і мистецтв. "Ну на зло роблять, чесне слово", - прокоментував позицію "нашоукраїнців" Анатолій Грицюк.

Врешті, пропозиція Сергія Слабенка була відхилена депутатами.

volynnews.com