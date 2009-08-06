Гра в карти відстрочить розвиток недоумства

Читання, письмо і карточні ігри можуть відстрочити розвиток деменції (старечого недоумства), повідомляє "Компьюлента" з посиланням на Live Science.

Учені з Медичного коледжу імені Альберта Ейнштейна при Університеті Єшива (Нью-Йорк, США) обстежували 488 чоловік у віці від 75 до 85 років, які на момент початку експерименту не страждали недоумством. Спостереження за кожним випробовуваним велося в середньому впродовж п`яти років. За цей час деменція розвинулася у 101 учасника.

Перед початком дослідження випробовувані повідомили фахівцям, як часто вони читають, пишуть, розгадують кросворди, грають в настільні або карточні ігри, ведуть групові обговорення і грають на музичних інструментах. Якщо учасник щодня займався яким-небудь видом діяльності, йому нараховувалося сім балів, кілька разів в тиждень - чотири, раз в тиждень - один бал.

Після закінчення експерименту з`ясувалося, що у тих, хто мав в середньому по сім балів, деменція розвивалася пізніше, ніж у інших. Виявилося також, що кожен додатковий вид розумової діяльності відстрочував швидке погіршення пам`яті у випробовуваних на 0,18 роки (на 9 тижнів). У тих, хто щотижня приділяв час всім одинадцяти видам занять, пам`ять починала погіршуватися на 1,29 роки пізніше, ніж у тих, хто займався чотирма видами розумової діяльності в тиждень.

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