Погода на завтра

Київ. 6 серпня. УНІАН. На завтра, 7 серпня, синоптики прогнозують в Україні теплу і дощову погоду.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, в західних областях, місцями у північних, а вдень і в більшості центральних областей місцями короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с; вночі на заході місцями сильні дощі. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 11-16°, на півдні до 20°; вдень 21-26°, у південній частині 25-30°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 15-20°.

У Києві та Київській області утримається мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області 11-16°, вдень 21-26°, у Києві вночі 14-16°, вдень 22-24°.