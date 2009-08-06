Молодь п'є ...від нудьги?

Багато британських тинейджерів вдаються до алкоголю від нудьги. Добродійний фонд Drinkaware з`ясував, що 8% 16-17-річних респондентів випивають хоч би раз в тиждень просто знічев`я. Майже третина (29%) заявила, що вживала алкоголь від неробства хоч би раз в житті, повідомляє ВВС.

Соціологи попереджають, що проблема повинна ускладнитися в дні літніх канікул, коли молоді вже точно буде абсолютно нічим зайнятися. Drinkaware вважає, що 61% молодих людей пили або питимуть цього літа. Паралельне опитування вчителів, медичних працівників, співробітників органів охорони здоров`я і поліцейських показало, що переважна більшість дорослих виступають за посилення правил продажу алкоголю.

13% старших школярів зізналися, що якщо їм видати двадцять фунтів стерлінгів, то вони швидше за все нап`ються або ж відправляться на вечірку, і нап`ються там.

"Для молоді випивка - це найпростіший і найдешевший спосіб розважитися, - підкреслює Дон Шенкер. - В багатьох місцях молодим людям дійсно абсолютно нічим зайнятися під час канікул. Ну а враховуючи, що в супермаркеті 11 літрів сидру коштують дешевше, ніж квиток на "Гарі Поттера", дивуватися нічому".

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