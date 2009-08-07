СЕС: не можна відмінювати санобробку вантажних вагонів

Санітарно-епідеміологічна ситуація в Україні не дає підстав для відміни санобробки вантажних вагонів, призначених для перевезення продовольчої сировини і харчових продуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думка сьогодні на прес-конференції висловила лікар-дезинфекціоніст ТОВ «ХНВО Екологія» (одне з підприємств, що займається дезинфекцією вагонів) Ольга БАЙСТРЮЧЕНКО.

«Санітарно-епідеміологічна ситуація в Україні не дає підстав для відміни санобробки вагонів, особливо зараз, коли всі ви чули про так званий «свинячий грип», - наголосила вона. Зокрема, на думку О.БАЙСТРЮЧЕНКО, «забезпечення належної якості зерна неможливе без санітарної обробки транспорту, в якому воно перевозиться».

За словами О.БАЙСТРЮЧЕНКО, твердження, що дезинфекція вагонів впливає на подорожчання сільгосппродукції, не вірні. За її даними, сьогодні вартість санобробки 1 вагону близько 150 грн. «Це близько 2 грн. на 1 тону продукції, що перевозиться, – 2% від вартості. Для порівняння, погрішність при зважуванні вагонів становить 0,3% від маси, вартість завантаження у вагон – 20 грн./т (приблизно 2%), вартість оформлення сертифікату якості – більше 3 грн., транспортні послуги «Укрзалізниці» - близько 100 грн. з 1 т зерна», - сказала вона.

Як зазначила заступник головного лікаря Київської міської дезинфекційної станції Наталія СОЛІНА, проблему посилює той факт, що у вагонах можуть чергуватися харчові і не харчові вантажі. Таким чином, після будматеріалів, мінеральних добрив можуть везти зерно і т.п. «Якщо не здійснювати санобробку вагонів, і далі йде вантаження цукру, борошна – вони на себе потягнуть шкідливі речовини», - сказала вона.

У свою чергу, О.БАЙСТРЮЧЕНКО зазначила, що санітарна обробка вагонів досі проводиться, оскільки так і не була скасована. «Обов`язкова санобробка передбачається в даний час наказом Мінтрансзв’язку від 13 квітня 2005 р. №137 і державними санітарними правилами і нормами», - сказала вона.

Коментуючи цю ситуацію, в прес-службі «Укрзалізниці» УНІАН повідомили, що санобробка призводить до додаткових витрат порівняно з автотранспортом, через що відомство втрачає зернові вантажі, крім того, зерно все одно змішується на елеваторах. «Мета цих заходів - підтримка належного санітарного стану вантажів - не досягається, оскільки зернові культури, перевезені різними видами транспорту (залізничним, автомобільним та інш.), змішуються в елеваторах, на яких вони зберігаються до моменту продажу кінцевому споживачеві», - зазначили в прес-службі відомства.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня 2009 р. Кабмін скасував наказ Мінтрансу про санітарну обробку порожніх вагонів для перевезення продовольчих товарів. Як зазначила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, фактично таку обробку вагонів ніхто не проводив, а за цю послугу з сільгосппідприємств просто стягувалися гроші «ні за що».