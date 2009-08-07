Чим корисний кавун

1. Підтримує здоров`я плоду і імунітет

Вітамінів в кавуні порівняно небагато, за винятком одного — фолієвої кислоти (вітамін В9). Вона бере участь в кровотворенні, перешкоджає жировій інфільтрації печінки, підтримує імунну систему, сприяючи нормальному утворенню і функціонуванню білих кров`яних тілець — лейкоцитів, а також грає важливу роль у вагітності — регулює формування нервових клітин ембріона, що украй важливе для його нормального розвитку. Тому кавун буде корисний всім із загальнозміцнюючою метою і просто незамінний вагітним і тим, хто планує незабаром народжувати дітей.

2. Гонить пісок

Як відомо, мало хто зупиняється на одній кавуновій часточці. У результаті сечогінний ефект кавуна відомий всім. Більше інших цю властивість слід узяти на замітку тим, хто хоче очиститися. Так званий метод кавуново-водних поштовхів, коли людина щодня впродовж 4—5 днів з`їдає близько 2 кг кавуна натщесерце, можна в 2 прийоми — вранці і вдень — відомий спосіб поганяти пісок з нирок.

3. Покращує стілець і колір обличчя

Кавун ганяє не тільки пісок з нирок, але сприяє звільненню застійної жовчі. Таким чином, хороший стілець і колір оличчя наступного дня після «кавунотерапії» вам забезпечені.

4. Виводить зайвий холестерин

Кавун багатий клітковиною, яка сприяє виведенню зайвого холестерину, одного з головних винуватців т.з. хвороби старості атеросклерозу.

5. Сприяє схудненню

Кавун — одна з тих страв, яка підходить для розвантажувальних днів, які зазвичай практикують для поліпшення самопочуття і схуднення (способів декілька, вони об`єднуються під назвою «кавунова дієта»). Їх можна практикувати від 2-х разів в тиждень до 1 разу на 10 днів. У розвантажувальний день потрібно з`їдати тільки 1,5—2 кг кавуна, розділивши цю дозу на 5 прийомів. Варіант для тих, хто насилу переносить голод, — їсти кавун уприкуску з чорним хлібом (він до того ж хороший абсорбент).

6. Допомагає при коліті

У народній медицині відомий спосіб лікування коліту — запалення товстого кишечника — за допомогою настою з кавунових кірок. Для його приготування візьміть 80—100 г сухих кавунових кірок, залийте 500 мл окропу і дайте настоятися до охолоджування. Приймайте по 0,5 склянки 4—5 разів на день.

НА ЗАМІТКУ

Ознаки стиглого кавуна — глухий звук при поплескуванні його долонею і жовта пляма на боці.

Не купуйте тріснутий кавун — швидко зіпсується.

Бережіть кавун в холодильнику. Якщо він не розрізаний, то може пролежати там до двох тижнів. А ось розрізаний краще з`їсти протягом доби.

segodnya.ua