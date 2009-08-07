Щоб виростити дитину - потрібно 300 тис. доларів

Майже 300 тис. доларів буде потрібно американським батькам, щоб виростити дитину. Про це свідчать підрахунки, проведені експертами США, авторами доповіді "Сімейні витрати на дітей".

Згідно даним доповіді, сім`ї середнього достатку доведеться витратити з урахуванням інфляції 291 тис. 570 доларів, щоб виростити до повноліття, тобто 18-тилітнього віку, дитину, що народилася в 2008 році.

Ця сума включає витрати на харчування, проживання і покупку товарів, без яких неможливо ростити і виховувати дитину. В той же час ці витрати не включають витрати на послуги пологового будинку і навчання дітей в коледжі.

Одна третина всіх витрат піде на оплату житла, 16% - на харчування. Приблизно стільки ж коштує перебування дитини в дошкільних установах і навчання в школі, наголошується в доповіді.

ami-tass.ru