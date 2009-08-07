Хвороби – це «заморожені» емоції

Фахівці з психосоматики радять при ішемії боротися з м`язовими затисками, а при виразці малювати «карту бажань» Про те, що хвороби пов`язані з нервами, всі знають. Але зазвичай це знання нічого не дає: порада «менше хвилюватися і уникати стресів» нереальна. Як навчитися «тримати удар» долі і не перетворювати переживання на нездужання, розповідають психолог Алла Ярошенко і реабілітолог Наталія Циганенко.

Характер недуги залежить від характеру пацієнта

Багато емоцій (особливо гнів, страх) прийнято пригнічувати, але наш організм все «прочитує». Наприклад, при страху ми «завмираємо»: уривається дихання, тіло стискається. При гніві – підсвідомо готуємося до фізичної атаки: м`язи напружуються, а щоб забезпечити до них притік крові, розширюються судини. Якщо переживання регулярно «заганяти всередину», вони віддрукуються в нашому тілі хронічними м`язовими затисками. Довколишні органи випробовуватимуть дискомфорт, а там і до серйозних хвороб недалеко. Причому невеликі, але регулярні, неправильно відреаговані стреси підривають здоров`я більше, ніж разовий шок.

До психосоматичних, тобто що має не тільки фізичну, але і психологічну причину, відноситься близько 500 захворювань. Такі недуги можна роками лікувати безуспішно, тому що тіло працює «проти вас». Звичайно, без традиційних пілюль або уколів не обійтися, але одужання можна прискорити. Для цього треба знайти, що в нас чинить опір начебто бажаному зціленню, і навчитися по-новому реагувати на стрес.

За допомогою психотерапевта або арт-терапевта «заморожені» в тілі емоції вдасться усвідомити і випустити назовні (наприклад, прокричати або намалювати їх). Чудо-методів для кожної конкретної хвороби немає, але деякі методики ефективніші при тих або інших діагнозах. Для наочності розглянемо деякі хвороби на прикладах зірок кіно.

Ішемія – життя «на бігу»

Такою хворобою страждає, наприклад, актор Лев Дуров – класичний трудоголік, і не тільки на роботі. На дачі все робить сам: і дрова коле, і в будинку все лагодить, і за садом-городом доглядає.

Що відбувається. Якщо організм реагує на стрес як на виклик і постійно готується до атаки і підкорення вершин, а відпочинку і розслаблення недостатньо, страждає серце. Той, хто не уміє робити паузи, приречений на регулярний викид адреналіну, який «підстібає», а потім і зношує кардіосистему.

Як запобігти. Навчитися глибокому м`язовому розслабленню: «пропускати» по тілу силою фантазії тепло, знаходити затиски і ще сильніше напружувати ці м`язи, щоб вони самі рефлекторно розслабилися. Зазвичай при цьому з пам`яті спливають ситуації, які пояснюють страх розслаблення (наприклад, батьки обзивали ледарем). Уявляти затиски у вигляді танучої крижинки або затухаючого вогника.

Псоріаз – спосіб тримати дистанцію

Хоча у Камерон Діаз шкірну хворобу знайшли недавно, про те, що дівчина нікого не підпускає близько, давно говорили її кохані і члени сім`ї. Навіть назви фільмів, що прославили актрису, говорять про її характер – «Дуже дикі штучки», «Маска». У її дитинстві мати твердила: «дика» дитина, просто покарання.

Що відбувається. Відчуття провини, невпевненість, бажання сховатися від всіх за непробивним панциром – підказка для організму, що перетворює ділянки шкіри в «луски».

Як запобігти. Корисний будь-який розслабляючий масаж, що дозволяє відчути насолоду від фізичного наближення іншої людини. Під час танцювально-рухової терапії можна пропрацювати тему «меж», захисту своєї території, навчитися встановлювати безпечну дистанцію без відчуття провини.

«Уїдливість» – від нереалізованості

Виразкова хвороба у Віктора Сухорукова почалася в молодості, коли він хворобливо переживав звільнення з театру. Якийсь час актор працював вантажником, бідував і, природно, відчував нереалізованість і образу на долю. «Я натура ніжна, сентиментальна», – говорить він про себе.

Що відбувається. Виразкова хвороба часто починається в ситуації невизначеності в майбутньому, при неможливості реалізуватися, втраті безпеки. Емоційні, ранимі люди, що потрапили в таку ситуацію, «не можуть її переварити». Організм буквально розуміє подібні думки і робить частішим викид шлункового соку, що роз`їдає слизисту.

Як запобігти. Сильніше, ніж в інших випадках, допомагає слово – логотерапія (лікування усвідомленням сенсів існування), ведення щоденника, самонавіяння на тему «Я доб`юся бажаного». Можна малювати «Карту виконання бажань». А тіло повинне відчути турботу про себе, не пов`язану з насиченням, – будь це ванни з ароматичними оліями або катання на велосипеді.

Ліна МИРОШНИКОВА

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