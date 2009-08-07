5 міфів про тестостерон

Завдяки допінговим скандалам слова «тестостерон» і «стероїди» обросли досить сильним негативним контекстом, а заодно і міфами. Насправді тестостерон - ключовий гормон чоловічого організму, який відповідає за багато важливих і корисних функцій, включаючи сексуальну і фізичну силу.

Знижений рівень тестостерону може призводити до хронічної втоми, депресії і зниження тонусу. Тим не менш, гучні скандали створили благодатний грунт для різних міфів про шкоду тестостерону. П`ять найбільш поширених з них ми сьогодні і розвінчаємо.

1 - Тестостерон є незаконним препаратом

Ні. Він цілком законний і може застосовуватися за призначенням лікаря. Тестостерон є головним чоловічим гормоном, який відповідає за розвиток чоловічих статевих органів на ранніх стадіях життя і різні функції згодом. Серед функцій, на які впливає тестостерон у дорослих чоловіків - вироблення сперми, ерекції, статевий потяг, мускульний тонус і здоров`я кісток. Варто зазначити, що використання тестостерону як препарату може бути заборонене медичними комісіями в деяких видах спорту, але це не робить його незаконним.

2 - Тестостерон - це стероїд, а стероїди небезпечні

Дійсно, тостестерон є стероїдом, але це не означає, що він небезпечний. Фактично в кожному з нас знаходиться безліч стероїдів. Саме слово «стероїди» означає лише молекулу з чотирма вуглецевими кільцями в якості основи. До них можна віднести естроген, прогестерон, кортизол і навіть холестерин. Звичайно ж, коли мова йде про спортсменів, які вживають стероїди, ніхто не думає, що він вводить собі холестерин. Сам по собі тостестерон досить безпечний навіть у високих концентраціях, чого не можна сказати про нові «штучні» стероїди.

3 - Тестостерон викликає неконтрольовану агресію

Достовірних свідчень того, що тестостерон викликає неконтрольовану агресію, не існує. У дослідженнях, де чоловіки піддавалися впливу тестостерону, навіть у дуже великих дозах, не було відзначено їх непередбачуваної поведінки, насильства чи агресії. Насправді швидше вірне протилежне: чоловіки зі зниженим рівнем тестостерону звичайно більш дратівливі. Причому дратівливість зникає з нормалізацією рівня тестостерону.

4 - Тестостерон викликає рак простати

Факти свідчать про те, що чоловіки з підвищеним рівнем тестостерону не піддаються підвищеному ризику раку простати. Сам міф з`явився після дослідження 1940-х років, в якому було показано, що чоловікам з раком простати і метастазами приносила користь кастрація.

5 - Високий рівень тестостерону викликає облисіння

Облисіння, судячи з усього, дуже сильно залежить від генетичних факторів. Рівень же тестостерону у лисіючих і не лисіючих чоловіків часто однаковий.

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