У Донецьку розробили прилад, який передбачає розвиток раку

БОЛЯЧКУ ВИДАЄ ТЕМПЕРАТУРА

У 2002 році у головного лікаря Донецького міського мамологічного центру Володимира Приходченка з`явилася ідея, якою він поділився з ученими. І вже в 2007-му Донецький фізико-технічний інститут ім. А.А. Галкіна одержав сертифікат на застосування ТКЦ-1 (термограф контактний цифровий) в медичній практиці.

- Розробка ТКЦ - новий виток у галузі функціональної діагностики стану молочної залози, - запевняє хірург вищої категорії, доктор медичних наук, член Європейської асоціації мамологів Геннадій Белоненко. - З досвіду можу сказати, що майже у кожної жінки після 40 років, які звертаються до нас в центр, є передракові зміни. Ця категорія пацієнток вимагає особливої уваги, а вчасно зроблена термографія допоможе попередити патологічні процеси. Адже коли мамографія, УЗІ, МРТ ще не виявляють змін, термограф вже фіксує вогнища підвищеної температури. Значить, протягом півтора-двох років в цьому місці може розвинутися пухлина.

Принцип дії ТКЦ заснований на вимірюванні температури обстежуваного органу. Як відомо, доброякісні пухлини ростуть поволі, розсовуючи або здавлюючи навколишні тканини, а злоякісні як би проростають в навколишні тканини, руйнуючи їх і провокуючи запалення. При цьому в місці їх локалізації підвищується температура. Отже, замірюючи температуру тканин, можна передбачити, де саме відбуваються небажані зміни в організмі.

- Термограф має високу чутливість на патологію (до 95%), дає нам можливість оперативно формувати групи ризику серед пацієнтів, - пояснює д.м.н., головний лікар ГБ №2 «Енергетик» Володимир Приходченко. - Ми отримали обнадійливі результати його використання на практиці: обстежували більш як 37 тисяч пацієнток, виявили 190 випадків раку молочної залози переважно на 1-2-ій стадіях, коли захворювання успішно лікується.

До речі, на відміну від рентгена ТКЦ-1 не має агресивної дії на організм хворого. Термографія абсолютно нешкідлива, не дає побічних ефектів, оскільки нічого не випромінює.

УКРАЇНСЬКЕ НОУ-ХАУ ТОЧНІШЕ І ДЕШЕВШЕ

Сам прилад є сканером з розміщеними в нім 36 термометрами, кожний з яких - маленький мікропроцесор, керований за допомогою комп`ютера. Прикладаючи цей сканер до обстежуваних ділянок молочної залози, лікар одержує на моніторі кольорову карту розподілу температури по поверхні залози і ряд діагностичних параметрів, по яких лікар судить про стан органу.

Зараз в світі широкого використовують дистанційну термографію, коли приймачі інфрачервоного випромінювання тіла хворого розташовуються на деякій відстані від обстежуваного. Проте більшість апаратів цього типу дуже громіздкі у використанні, для них потрібне спеціально обладнане приміщення. І вони дуже дорогі (200000 грн і вище). А ТКЦ-1 з легкістю розміститься на звичайному письмовому столі, та і ціна його поки не перевищує 35000 грн.

- Контактні термографи існують поки тільки в Росії, але вони вимірюють температуру лише в 9 точок на кожній молочній залозі, а наш за той же час тестує до 570 точок на кожну залозу. Зрозуміло, що при цьому достовірність одержуваних результатів значно вища, - пояснив «КП» Олександр Карначев, кандидат математичних наук, старший науковий співробітник ДФТІ ім. А.А. Галкіна НАН України.

Вже більше 15 лікувальних установ придбали цей прилад. У Донецьку на гроші з міської скарбниці оснастили чотири районні лікарні, регіональний Центр охорони материнства і дитинства. Є устаткування в Харкові, в Івано-Франківській області, в приватних клініках. Окрім мамології, ТКЦ-1 застосовний і в кістковій онкології (прилад успішно використовується в Інституті травматології і ортопедії), модифікації для гінекології і урології зараз проходять клінічні випробування. А ще розробляється подібний апарат для обстеження щитовидної залози.

Юлія ДОМАШОВА

kp.ua