Корисні властивості кукурудзи

У зернах плодів кукурудзи міститься збалансована кількість білків, жирів і вуглеводів. До речі, серед рослин відшукати білковмісні не так-то і просто, тому кукурудзу варто узяти на замітку тим, хто старається їсти менше м`яса: хоча білка в ній в 3—4 рази менше, але це теж непогано. Окрім цього, в зернах є вітаміни С, В, РР, калій і фосфор. Правда, при вариві їх число зменшується, але близько 20% все-таки залишається.

А РИЛЬЦЕ-ТО В пушку! Але головна лікарська цінність їстівного «золота» — не в апетитних «м`ясистих» зернах, а в тих схожих на паклю світло-коричневих волосках, які обрамляють качан. Вони називаються рильця. Ми безжально викидаємо їх у відро, а ось фармацевти роблять з них ефективні ліки, які так і називаються, — кукурудзяні рильця. Вони продаються в аптеці, але їх без проблем можна використовувати і самому — як свіжими, так і сушеними. Чим же вони такі корисні?

По-перше, роблять жовч менш в`язкою, через що покращується її відтік. Цю властивість варто узяти на замітку всім, хто страждає дискінезіями, хронічними холециститами або просто періодично випробовує тяжкість в правому підребер`ї.

По-друге, мають м`яку сечогінну дію, а значить, корисні тим, хто страждає гіпертонією і набряками. По-третє, сприяють зниженню цукру в крові, тому їх варто приймати діабетикам. І останнє — кукурудзяні рильця мають кровоспинну дію, тому вони будуть корисні всім, хто страждає кровоточивістю, а також жінкам при рясних критичних днях.

ДВА СЛОВА ПРО ОЛІЮ. Напевно багато хто бачив на полицях супермаркетів поряд із звичними пляшками соняшникової олії інші, в т.ч. кукурудзяну, і ставили собі питання: а яке корисне? Так от, в кукурудзяній олії поліненасичених кислот майже стільки ж, скільки і в соняшниковій, і в оливковій. Отже, справа за смаком. Для профілактичного ефекту достатньо щодня додавати в свою порцію салату 1 ст. л. кукурудзяної олії.

КУКУРУДЗЯНИЙ КОСМЕТОЛОГ

Кукурудзяне борошно ефективне для видалення комедонів — невеликих чорних крапок на шкірі, що виникають в результаті скупчення шкірного жиру і бруду, що закупорює пори. Для цього 2 ст. л. муки змішують із заздалегідь збитим білком 1 курячого яйця і наносять одержану суміш на обличчя. Після висихання знімають вологим х/б рушником, миють обличчя холодною водою і витирають. В більшості випадків для очищення обличчя від комедонів достатньо 1—2 кукурудзяних процедури.

Дмитро Гуцало

segodnya.ua