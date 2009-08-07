Чому життя в кредит приводить до ожиріння?

Аналіз дев`яти тисяч анкет, який провела з колегами з університету Майнца доктор Єва Мюнстер (Eva Munster), привів учених до нетривіального висновку: узяті у борг гроші збільшують ризик надмірної ваги.

Учені почали думати над причиною явища. Цілком імовірно, пишуть автори роботи, що між самим фактом надмірної ваги і споживчим кредитом є зв`язок: наприклад, люди з надмірною вагою мають менше шансів на престижну роботу і тому частіше ходять в боржниках.

Втім, дослідники застерігають абсолютно всіх від позик з наступних міркувань. По-перше, психологічно людина починає налаштовуватися на роботу, віддаючи їй переваги перед активним відпочинком і зустрічами. По-друге, зобов`язання часто накладають обмеження і на раціон. Адже найкорисніші продукти, такі як, наприклад, фрукти, коштують відносно дорого. По-третє, зайва заборгованість може провокувати зайву нервозність. І тоді людина або просто потовщає (від нервів у багатьох прокидається негасимий апетит), або почне пити, палити і піддаватися іншим шкідливим звичкам.

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