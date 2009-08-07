Кидають курити – через лякаючі фото на упаковках

Завдяки Рамковій конвенції по боротьбі проти тютюну (РКБТ), що є міжнародним договором по тютюну, у всьому світі відбувається кардинальна трансформація попереджень про шкоду для здоров`я, що поміщаються на упаковках тютюнової продукції.

Упаковка тютюнового виробу є найбільш економічним каналом інформування, яке мають в своєму розпорядженні уряди для передачі звернень про шкоду для здоров`я. Якісно оформлені попередження відрізняються високою ефективністю. Попередження формулюються органами охорони здоров`я і оплачуються тютюновими фірмами.

У сфері досяжності попереджень на упаковках знаходиться все населення. З їх допомогою масова просвітницька робота ведеться цілодобово і щоденно. Споживач може діставати пачку сигарет 20 разів на день, тобто приблизно 7300 разів на рік. Пачки бачать інші люди, зокрема подружжя, діти, друзі і колеги. Таким чином, за допомогою пачок сигарет можна впливати як на споживачів тютюну, так і на осіб, які його не вживають.

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