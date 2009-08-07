В світі майже 200 тис. хворих на грип H1N1

Кількість хворих грипом H1N1 в світі наблизилася до двох сотень тисяч. Такі дані повідомляє прес-служба Роспотребнадзору з посиланням на інформацію регіональних бюро ВООЗ.

За даними Роспотребнадзору, в світі зафіксовано 199 034 лабораторно підтверджених випадки зараження вірусом грипу H1N1. Кількість летальних випадків інфекції становить 1444.

За інформацією ВООЗ, до 31 липня вірус нового грипу був зареєстрований органами охорони здоров`я 168 країн на всіх континентах. Близько 60 відсотків хворих становлять жителі Північної і Південної Америки. Приблизно по 15 відсотків випадків захворювання доводиться на жителів Тихоокеанського регіону і Європи.

medportal.ru