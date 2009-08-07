Буковина: фальсифікували сигарети та алкоголь

Співробітниками Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Чернівецькій області припинили злочинну діяльність групи осіб – мешканців прикордонних районів Чернівецької області, - які організували незаконний канал реалізації за кордон фальсифікованих сигарет престижних марок.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, зокрема, троє осіб впродовж 2009 року організували канал надходження на територію Чернівецької області з інших регіонів України фальсифікованих тютюнових виробів престижних марок в особливо великих розмірах, які в подальшому реалізовували через мережу підприємців, зокрема іноземних, з метою подальшого вивезення їх малими партіями в Румунію, внаслідок чого було завдано збитків вітчизняним виробникам тютюнових виробів.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання та здійснення підприємницької діяльності підозрюваних виявлено та вилучено 150 тис. пачок фальсифікованих сигарет та понад 14 тис. пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв. Окрім фальсифікату, вилучено 30 тис. грн., 12 тис. євро, 6 тис. румунських лей. Всього вилучено незаконно виготовлених товарів і грошових коштів на загальну суму близько 750 тис. грн.

Слідчим управлінням УМВС України в Чернівецькій області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України – «незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів». Відносно затриманих осіб обрано міру запобіжного заходу – підписка про невиїзд.

Наразі здійснюються подальші слідчо-оперативні заходи зі встановлення джерел виробництва та надходження на територію Чернівецької області фальсифікованих тютюнових виробів, а також причетність до злочинних дій посадових осіб контролюючих органів Буковини.