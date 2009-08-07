Прохолодне повітря покращує сон

Дослідження показали, що оптимальна температура повітря для сну - лише 15-20 градусів. В деяких випадках вихід за ці межі може привести до неспокійного сну. Така температура сприяє зниженню температури тіла, що, у свою чергу, викликає сонливість.

Росте кількість досліджень, які підтверджують, що проблеми з температурною регуляцією у багатьох випадках є причиною хронічного безсоння.

Наприклад, було показано, що у страждаючих безсонням температура тіла перед сном вища, ніж у решти людей, що приводить до певного збудження і неможливості нормально заснути.

У більшості людей падіння температури тіла відбувається одночасно з підвищенням температури рук і ніг, оскільки кровоносні судини розширюються і тіло починає випромінювати тепло.

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