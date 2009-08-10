Як боротися з післявідпустковою депресією?

Психологами і медиками давно помічено: повернувшись з відпустки, багато жителів крупних міст впадають в справжнісіньку тугу і починають нудьгувати, бурчати і скаржитися на життя. Це так званий відпустковий синдром.

Депресія після відпустки може уразити кого завгодно. Особливо до неї схильна чутлива, романтична натура. Люди творчі, емоційні, схильні ухвалювати швидкі рішення, можуть несподівано для всіх і для себе написати заяву про звільнення. Можливо, тому багато працедавців сьогодні ввели практику відпусток тривалістю не більш як два тижні.

Впоратися з відпускною депресією допомагають заняття спортом і фізкультурою, уранішня гімнастика, пробіжки і прогулянки, сонячні ванни і маленькі радощі у вигляді походу з друзями-подружками в кіно. Деколи достатньо плитки чорного шоколаду, щоб відчути: життя продовжується.

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