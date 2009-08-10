5 легких способів максимально понизити ризик раку
Фітнес, фрукти-овочі, не курити...
Лікарі пропонують п`ять бюджетних звичок, які зможуть зменшити ймовірність виникнення раку:
1. Регулярні заняття фітнесом або спортом
Рекомендують проводити в спортзалі принаймні 30 хвилин в день п`ять або більше разів в тиждень, що залежить від рівня вашої фізичної підготовки. Якщо ви там проводитимете від 45 до 60 хвилин - ще краще. Діти і підлітки повинні займатися активними видами спорту практично стільки ж, скільки і дорослі.
2. Їжте більше фруктів і овочів
У овочах і фруктах багато вітамінів, мінеральних речовин і клітковини, яка ефективна в профілактиці раку. Якщо в день ви з`їдаєте близько п`яти порцій фруктів і овочів, то таким чином ще і підтримуєте свою вагу в нормі. Не забудьте вносити різноманітність до свого харчового раціону.
3. Уникайте тютюну
Куріння щорічно тільки в США приводить приблизно до 169 тисяч пов`язаних з раком смертельних випадків. Крім того, кинувши палити, можна заощадити засоби для покупки абонемента у фітнес-центр і частково - на здорове харчування.
4. Уникайте тривалого перебування на сонці
Американські онкологи прогнозують, що кількість випадків раку шкіри тільки в США в 2009 році досягне одного мільйона. Відсутність захисту від ультрафіолетової радіації - причина раку шкіри номер один.
5. Регулярно обстежуйтеся у онколога
Профілактичний похід для обстеження раз на рік гарантує вам, що якщо рак і з`явиться, то він буде виявлений на найранішій стадії, що легко піддається лікуванню.