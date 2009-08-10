5 легких способів максимально понизити ризик раку

Лікарі пропонують п`ять бюджетних звичок, які зможуть зменшити ймовірність виникнення раку:

1. Регулярні заняття фітнесом або спортом

Рекомендують проводити в спортзалі принаймні 30 хвилин в день п`ять або більше разів в тиждень, що залежить від рівня вашої фізичної підготовки. Якщо ви там проводитимете від 45 до 60 хвилин - ще краще. Діти і підлітки повинні займатися активними видами спорту практично стільки ж, скільки і дорослі.

2. Їжте більше фруктів і овочів

У овочах і фруктах багато вітамінів, мінеральних речовин і клітковини, яка ефективна в профілактиці раку. Якщо в день ви з`їдаєте близько п`яти порцій фруктів і овочів, то таким чином ще і підтримуєте свою вагу в нормі. Не забудьте вносити різноманітність до свого харчового раціону.

3. Уникайте тютюну

Куріння щорічно тільки в США приводить приблизно до 169 тисяч пов`язаних з раком смертельних випадків. Крім того, кинувши палити, можна заощадити засоби для покупки абонемента у фітнес-центр і частково - на здорове харчування.

4. Уникайте тривалого перебування на сонці

Американські онкологи прогнозують, що кількість випадків раку шкіри тільки в США в 2009 році досягне одного мільйона. Відсутність захисту від ультрафіолетової радіації - причина раку шкіри номер один.

5. Регулярно обстежуйтеся у онколога

Профілактичний похід для обстеження раз на рік гарантує вам, що якщо рак і з`явиться, то він буде виявлений на найранішій стадії, що легко піддається лікуванню.

infox.ru