Лікарі пологового будинку заробляли гроші на дітях

Проти керівництва пологового будинку в місті Кривий Ріг правоохоронні органи порушили відразу декілька кримінальних справ, повідомляє українська газета "Сьогодні". Зокрема співробітників медустанови звинувачують в зловживанні службовим положенням і фальсифікації, які привели до тяжких наслідків.

Злочинні дії працівників Криворізького пологового будинку №1 були виявлені в ході перевірки витрачання бюджетних коштів. Співробітники правоохоронних органів встановили, що керівництво пологового будинку списувало куплений на бюджетні кошти препарат "Куросурф" (порактант альфа), який призначений для недоношених немовлят з розладом дихання.

Опитавши породіль, слідчі з`ясували, що лікарі вимушували їх купувати дані ліки в певній аптеці. За різними даними, працівники пологового будинку вимагали за флакон препарату від 3 до 8 тисяч гривень. За твердженнями потерпілих, якщо мати не могла придбати препарат, її примушували писати розписку в добровільній відмові від введення ліків.

Як заявив прокурор Центрально-міського району Кривого Рогу Валерій Прихожанов, кримінальні справи стосовно всіх керівників медустанови були порушені 4 серпня. Слідство виявило цілий ряд злочинів. "Це і хабарництво, і ненадання медичної допомоги, і нецільове використання бюджетних коштів", - додав прокурор.

Крім того, слідчим органам належить з`ясувати, чи приводила відмова співробітників пологового будинку від надання медичній допомозі до смерті новонароджених. Повідомляється, що Криворізький пологовий будинок №1 займає на Україні перше місце по дитячій смертності. Так, в 2008 році померло 15 новонароджених, таких, що з`явилися на світ в цій медустанові.

medportal.ru