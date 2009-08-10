Нудота при вагітності корисна для розвитку дитини

Дослідження, проведене канадськими ученими, показало, що у дітей, матері яких страждали від нудоти і блювання на ранніх термінах вагітності, результати при проходженні IQ-тесту вищі середніх. Крім цього, діти відрізнялися високими показниками пам`яті і мовних навиків.

Отримані результати показують, що подібне нездужання не тільки не наносить шкоди плоду, навпаки, нудота і блювання покращують психічний розвиток дітей.

Доповідь за підсумками дослідження озвучила доктор Дитячого госпіталю в Торонто Ірена Нулман. Пізніше матеріал про дослідження доктора Нулман і її колег був опублікований в журналі Journal of Pediatrics.

Свої висновки лікарі пояснюють просто. Нудота і блювання при вагітності - дуже часті стани. Оскільки нездужання є наслідком певних гормональних змін, пов`язаних з розвитком плаценти, лікарі стверджують, що нудота свідчить про здорову вагітність. Наприклад, у страждаючих від гестозу менший ризик мимовільного переривання вагітності, народження мертвого плоду і передчасних пологів.

newsland.ru