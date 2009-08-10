Київщина: виявили 237 т недоброякісної м’ясопродукції

Співробітники СБУ на одному з холодокомбінатів, який розташовано у Броварському районі Київській області, виявили 237 тонн контрабандної недоброякісної м’ясопродукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, свинячі напівтуші, сало та інший товар тваринного походження без відповідних документів і сертифікатів зберігались у морозильнику. Про походження м’яса говорило лише клеймо країн-експортерів.

За словами М.ОСТАПЕНКО, небезпечну сировину вилучено. Склади з контрабандною продукцією опечатано, триває експертиза.