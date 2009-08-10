Нелегали виготовляли і продавали фальсифіковані ліки

СБУ припинила діяльність низки структур у Києві, Чернігові та Харкові, які нелегально виготовляли та продавали фальсифіковані ліки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Зокрема, встановлено, що у 2005 році одна з таких структур у Чернігові налагодила нелегальне виготовлення субстанції для виробництва медичних препаратів та їхню реалізацію через низку комерційних аптек. При цьому виробництво здійснювалося в антисанітарних умовах без будь-яких регламентів, дозвільних документів, що створювало загрозу життю і здоров’ю громадян.

Також з’ясовано, що у 2008 році ці ж особи, придбавши відповідне обладнання, налагодили виробництво великих промислових партій фальсифікованої субстанції, яка збувалася на підприємства фармацевтичної галузі, де використовувалась для виготовлення необлікованих партій медичних препаратів.

Лише цього року ці особи виготовили та реалізували одному з провідних підприємств фармацевтичної галузі близько 2200 літрів субстанції, яка застосовується для лікування кардіологічних захворювань.

Також на території викритих незаконних структур було виявлено майже 5 кг білого порошку невідомого походження та велику кількість капсул лікарських засобів «Бромгексин», «Ампіциллін», «Амопен», термін придатності яких минув ще у 2005 році. Вказані речовини використовувалися у технологічному процесі виробництва фальсифікату. Деякі з виявлених лікарських препаратів, що реалізовувалися, мали навіть візуальні ознаки недоброякісності.

Зібрані матеріали передані для прийняття подальшого процесуального рішення до органів внутрішніх справ.