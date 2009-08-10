Дніпропетровськ: виявлено 40 тис. пляшок фальсифікованої горілки

Співробітники Управління СБУ у Дніпропетровській області разом з податківцями та міліцією на одному зі складів Дніпропетровська виявили 40 тисяч пляшок фальсифікованої горілки з підробленими марками акцизного збору.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в області.

Проведеними експертними дослідженнями підтверджено, що вказана лікеро-горілчана продукція виготовлена із сировини та матеріалів, що не відповідають встановленим стандартам і становлять загрозу здоров’ю та життю людей.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 216 (незаконне виготовлення, підроблення або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок).

Підприємству, якому належить підроблена горілка, нараховано штрафних санкцій у розмірі понад 400 тис. грн.