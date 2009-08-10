Кількість хворих на грип А/H1N1 у світі перевищує 205 тис. осіб

На сьогоднішній день загальна кількість лабораторно підтверджених випадків захворювань людей, викликаних вірусом А/H1N1, у світі становить 205 тис. 783, включаючи 1 тис. 569 випадків смертей.

Як передає Газета.Ru, про це йдеться у повідомленні Росспоживстандарту.

«Продовжується моніторинг за станом здоров`я пасажирів, які прибувають авіатранспортом із неблагополучних в епідемічному відношенні країн, визначено перелік заходів, що проводяться у разі виявлення хворих (підозрілих на захворювання) осіб», - наголошується у повідомленні.