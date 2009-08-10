Як вберегтися від отрути павука?

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій закликає громадян бути обережними під час роботи й відпочинку на землі у зв’язку з активізацією отруйних павуків – каракуртів.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби МНС.

“Будьте обережні при роботі й відпочинку на землі! Намагайтеся захищати одягом відкриті ділянки тіла, щоб уникнути укусу отруйної комахи”, - підкреслили в МНС.

В повідомленні зазначається, що укуси каракуртів є серйозною проблемою в літній період на території України. Період, в який спостерігається пік активності цих павуків, випадає на липень - вересень.

МНС рекомендує серед невідкладних заходів припекти місце укусу цигаркою або сірником і негайно звернутися за кваліфікованою допомогу до медичного закладу.