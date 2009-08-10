Запоріжжя: рівень травм на виробництві знизився на 43%

У Запорізькій області у першому півріччі на виробництві були травмовані 191 чоловік.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні Держгірпромнагляду, це на 43% менше, ніж за відповідний період минулого року, впродовж якого на виробництві в регіоні травмувалися 333 людини.

"Рівень загального травматизму знизився на 142 випадки, тобто на 43%", - повідомили у Держгірпромнагляді, зазначивши, що при цьому показник смертності в результаті травматизму на виробництві не скоротився: у січні-червні 2009 р. на виробництві в Запорізькій області загинули 10 чоловік - стільки ж скільки і в першому півріччі 2008 року.