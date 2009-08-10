На Житомирщині 7 людей отруїлися грибами
13:30, 10 серпня 2009Країна
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З них 2 дитини
Протягом 6-7 серпня з села Велика Хайча Овруцького району Житомирщини до реанімаційних відділень обласної та дитячої лікарень через отруєння дикорослими грибами, зібраними у місцевому лісі, госпіталізовані 7 людей, із них 2 дитини.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на сьогодні діти перебувають у тяжкому стані, дорослі – у стані середнього ступеня тяжкості. Ситуація контролюється Головним облуправлінням МНС.
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