На Житомирщині 7 людей отруїлися грибами

Протягом 6-7 серпня з села Велика Хайча Овруцького району Житомирщини до реанімаційних відділень обласної та дитячої лікарень через отруєння дикорослими грибами, зібраними у місцевому лісі, госпіталізовані 7 людей, із них 2 дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на сьогодні діти перебувають у тяжкому стані, дорослі – у стані середнього ступеня тяжкості. Ситуація контролюється Головним облуправлінням МНС.