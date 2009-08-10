Чим корисний буряковий сік

Учені з Університету Ексетера (Великобританія) стверджують, що буряковий сік підвищує витривалість.

Причиною тому нітрат, що міститься в коренеплоді, який скорочує поглинання кисню людським організмом. Завдяки цьому нітрату, спортсмени, що випили бурякового соку до тренування, менше втомлюються від фізичних навантажень і можуть збільшувати тривалість занять на 16%. Найбільш помітний ефект від прийому соку буряка досягається при регулярних тренуваннях.

Ці висновки були зроблені за наслідками дослідження восьми чоловіків у віці від 19 до 38 років, які впродовж шести днів випивали по півлітра бурякового соку. На сьомий день всім випробовуваним було запропоновано пройти серію тестів, включаючи їзду на велотренажері. Через деякий час експеримент повторили, але цього разу замість соку буряка використовувався напій-плацебо з чорної смородини. Опісля шість днів чоловіка пройшли ті ж тести, що і вперше.

Результати показали, що після прийому бурякового соку учасники крутили педалі велотренажера в середньому 11,25 хвилини, що на 92 секунди довше, ніж коли їм давали плацебо. Крім того, з`ясувалося, що сік буряка знижував у піддослідних кров`яний тиск, що теж благотворно позначалося на їх фізичному стані.

science.compulenta.ru