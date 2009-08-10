Засоби від комарів шкодять людині

Основна речовина більшості засобів від комарів — ДЕТА — потенційно небезпечно для нервової системи людини.

Таке відкриття зробили учені з Франції, Словенії і Республіки Бенін.

Дослідники виявили, що молекули ДЕТА впливають на роботу нервових клітин - як комара, так і людини. Група учених в своїй статті закликає переглянути безпеку ряду поширених препаратів, особливо в тих випадках, коли йдеться про комбінацію ряду речовин.

Раніше вважалося, що ДЕТА просто неприємний комахам, тому вони прагнуть його уникати. Оскільки запаху цієї речовини людина не вловлює, ДЕТА стали використовувати як засіб, що відлякує комарів і інших комах.

Таким чином, не слід надмірно захоплюватися декількома засобами відразу.

newsland.ru